Інтерфакс-Україна

Події

17:23 21.03.2025

У Києві змінилися правила руху наземного транспорту під час повітряної тривоги

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У Києві змінилися правила руху наземного транспорту під час повітряної тривоги

У п'ятницю, 21 березня, набуло чинності рішення Ради оборони міста Києва від 18 березня, згідно з яким комунальний наземний транспорт продовжуватиме рух за маршрутами під час повітряних тривог.

Як зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, введені у 2022 році обмеження наразі втратили свою актуальність.

"Хочу сказати, що довгий час Київ залишався майже єдиним містом у всій країні, де зупинявся громадський транспорт під час тривог. Ці правила були прийняті ще в 2022 році і на той момент вони дійсно, можливо, були актуальні, але станом на зараз давно втратили вже свою необхідність. І хочу сказати, що, звісно, тоді, можливо, були якісь обставини, які передували тому, що це рішення було прийнято, але зараз це фактично постійні труднощі, колапс під час повітряних тривог, скупчення людей і так далі", - підкреслив Ткаченко у коментарі для національного телемарафону.

У зв'язку з цим, пояснив він, був ініційований розгляд нових правил роботи комунального транспорту.

"За моєї ініціативи було напрацьовано новий алгоритм спільно з ДСНС, спільно з тими, хто відповідає сьогодні за безпеку в місті, з правоохоронними органами. І нещодавно це рішення було прийнято. Відсьогодні під час ковідних тривог наземний транспорт, який стосується комунальних підприємств "Київпастранс", може не зупинятися, але має діяти за новим алгоритмом", - вказав голова КМВА.

Згідно з новими правилами, під час повітряної тривоги громадський транспорт, як комунальний, так і приватний, має зупинитися біля найближчих укриттів, дати можливість пасажирам залишити транспорт і повідомити про можливість подальшого руху після висадки охочих.

"Я хочу також зазначити, що це рішення, воно стосується абсолютно всіх видів приватного та громадського транспорту, окрім метро. Якщо говорити про метрополітен, то там дозвіл руху відкритими ділянками під час повітряної тривоги, на жаль, не йдеться", - додав Ткаченко.

Разом з тим, відзначив він, наразі ведуться консультації щодо того, як під час повітряних тривог працює "Укрзалізниця" та аналогічні види транспорту в інших містах.

"Тому, в принципі, можливо, і найближчим часом таке рішення також буде прийнято. Але ми маємо розробити чіткий алгоритм, тому що там є дійсна логіка. Все інше стосується всього наземного транспорту, що стосується комунального підприємства "Київпостранс", - резюмував він.

Теги: #повітряна_тривога #транспорт

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