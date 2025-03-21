Інтерфакс-Україна

Події

17:01 21.03.2025

Україна не бачить ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки – Зеленський

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Україна не бачить ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки – Зеленський

Україна підтримує логічні стосунки з ООН, проте не розглядає цю організацію як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується ООН, при всій повазі - ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки. Ми підтримуємо розумні, логічні стосунки з ООН, з представниками та генсекретарем, але ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у п’ятницю.

За словами голови Української держави, якщо ООН не буде мати жодного мандату захищати Україну, у випадку, якщо Путін знов прийде з війною, то є питання, чи буде такий мандат у контингентах.

"Поки що немає відповіді на це питання, але безумовно, коли є зрозумілі війська, є ППО, і є кораблі, є літаки і є серйозна армія, є реальна розвідка наших партнерів тут, в Україні, безумовно піти проти такої інфраструктури дуже небезпечно. Чи буде Росія боятися ООН? Вони цією війною порушили все, тому я не думаю, що вони будуть боятися", - зауважив Зеленський.

Раніше The Telegraph повідомила, що президент Франції Еммануель Макрон активно вивчає альтернативи розгортанню європейської військової присутності в Україні. За інформацією видання, французький президент розглядає можливість створення місії для захисту майбутньої мирної угоди під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Теги: #оон #зеленський

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