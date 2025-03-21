Інтерфакс-Україна

Події

15:19 21.03.2025

Президенти України і Чехії відвідали Мощун, де вшанували пам’ять загиблих воїнів

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Президенти України і Чехії відвідали Мощун, де вшанували пам’ять загиблих воїнів
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський та президент Чехії Петром Павелом у ході його візиту до України відвідали Мощун у Київській області, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Лідери вшанували пам’ять українських захисників, які загинули під час оборони та звільнення Мощуна у 2022 році. Президенти оглянули меморіал "Янголи Перемоги", встановлений на території, де відбувалися вирішальні бої за Мощун, ідеться у повідомленні на сайті у п'ятницю.

"Сьогодні ми разом ушанували пам'ять наших полеглих воїнів, які боролися за свободу України, та подякували всім героям, завдяки яким ми в українському Києві, у нашій незалежній державі. І це завжди так буде – незалежність України ми обов'язково збережемо", - повідомив президент України у Телеграмі.

В Офісі президента нагадали, що Мощун став одним із ключових оборонних рубежів Києва, де тривали найважчі бої в середині березня 2022 року. Російські окупанти мали намір прорватися через село до столиці, використовуючи маршрут Гостомель – Буча – Ірпінь. 21 березня 2022 року ЗСУ повністю витіснили російські війська з Мощуна.

Теги: #мощун #павел #чехія #зеленський

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