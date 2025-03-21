КМДА: Заступникам директора департаменту соціальної та ветеранської політики вручили підозри без надання обґрунтованих доказів

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Заступникам директора Департаменту соціальної та ветеранської політики вручили підозри у привласненні та розтраті майна без надання обґрунтованих доказів, заявили у Київській міській державній адміністрації (КМДА), наголосивши, що використання коштів підтверджено актами виконаних робіт.

"Сьогодні, 21 березня співробітники Служби безпеки України вручили повідомлення про підозру у привласненні, розтраті майна (за статтею 191 ч. 5 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або групою осіб") заступникам директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Використання коштів підтверджено актами виконаних робіт, наголошують у Департаменті", - йдеться у повідомленні на сайті КМДА у п'ятницю.

У департаменті КМДА наголошують, що надавачі послуг – громадські та інші неприбуткові організації – чітко дотримуються державних стандартів, вимог до якості та обсягу надання послуг. Усі ці вимоги прописані в Законі України "Про соціальні послуги" та нормативних актах до нього.

У повідомленні КМДА зазначається, що соціальна послуга паліативного догляду включає роботу мультидисциплінарних команд. Вони забезпечують отримувача послуги доглядом, спостерігають за станом його здоров’я, за потреби сприяють у наданні медичних послуг, допомагають у забезпеченні технічними засобами реабілітації, надають допомогу у веденні домашнього господарства (закуповують і доставляють продукти харчування, ліки та інші товари, готують їжу, прибирають у помешканні) та багато іншого.

"Департамент соціальної та ветеранської політики компенсує вартість наданих послуг. За версією слідства, кошти в розмірі близько 57 млн грн, які вказують органи правопорядку як нібито розкрадені, були використані не на обслуговування людей, які потребують паліативної допомоги. Фактичне використання коштів, сплачених станом на зараз, департаменту надавачі послуги підтвердили актами виконаних робіт", - наголосили в КМДА.

Як розповіли у КМДА, із отримувачами послуг і їхніми сім’ями працюють мультидисциплінарні команди надавача послуг, який подав усі необхідні документи і переміг у конкурсі, оголошеному конкурсною комісією департаменту. До складу цієї комісії також входять співробітники правоохоронних органів. Переможці конкурсу визначаються за чітко визначеною законом та прозорою процедурою. Наявність технічних засобів та фахового персоналу, що підтверджено відповідними експертизами, є обов’язковою умовою конкурсних пропозицій. Департамент регулярно моніторить якість наданих послуг.

Як повідомлялося, СБУ викрила розкрадання з бюджету КМДА майже 60 млн грн, виділених на соцдопомогу паліативним хворим. Як встановило розслідування, до оборудки причетні чотири особи, дві з яких - заступниці очільника департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Ще один фігурант - колишній топчиновник КМДА, а зараз - керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. Цими днями СБУ затримала його на спробі втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя.

Четвертий учасник "схеми" – комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище.

"Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн. За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безкоштовного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування. Замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміум-класу та елітної нерухомості, які "на папері" використовували для потреб пацієнтів", - розповіли в СБУ.

Так, один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних цією компанією, зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих.

Крім того, під час розслідування встановлено, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі 2-гу групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав "бронь" від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету.

Саме цю "меддовідку" фігурант намагався використати для незаконного перетину кордону у напрямку Євросоюзу.

Наразі всім чотирьом організаторам "схеми" повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.