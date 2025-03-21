Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку РФ на Одесу та Запоріжжя

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали вночі у місцях, пошкоджених через російську атаку на Одесу та Запоріжжя.

"Одеса. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області працював на місці обстрілу. Волонтери надавали першу (домедичну - ІФ-У) і першу психологічну допомогу постраждалим, а також всебічно підтримували рятувальників ДСНС України", - повідомив УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці.

Команда загону швидкого реагування УЧХ у Запорізькій області також допомогла постраждалим у Запоріжжі після ворожої атаки керованими авиабомбами. Волонтери передали лікарям "швидкої допомоги" 2 поранених, ще 1 постраждалого транспортували до лікарні. Першу психологічну допомогу було надано 15 людям.

Як повідомлялось, в результаті масованої атаки російських дронів у четвер ввечері, в Одесі постраждали троє людей, серед них неповнолітня дівчина, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів. У трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Через ворожу атаку є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

За інформацію Головного управління ДСНС України у Запорізької області через російські авіабомби у Запоріжжі травмовані шестеро людей, серед яких 4-річна дитина. Ворог вдарив КАБамі по приватному сектору та дачному кооперативу. Рятувальники ліквідували загоряння автомобілів і житлових будинків. Загальна площа пожеж становила 700 кв. м.