Інтерфакс-Україна

Події

12:09 21.03.2025

Спікер Ради та президент ПА НАТО домовились про обмін візитами нардепів і членів Асамблеї

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент Парламентської асамблеї НАТО Маркос Перестрелло домовились про обмін візитами народних депутатів та членів ПА.

"У Страсбурзі провів зустріч із президентом Парламентської асамблеї НАТО Маркосом Перестрелло… Домовилися про поглиблення співпраці між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю НАТО, зокрема шляхом обміну візитами", - повідомив Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

За словами Стефанчука, вони обговорили подальшу підтримку України з боку союзників.

"Поінформував про постійні ракетні та дронові атаки росії по українських містах — навіть у дні, коли тривають переговори між росією та США та звучить пропозиція про 30-денне припинення вогню. Це ще раз доводить: агресор не зацікавлений у справедливому мирі", - зазначив спікер Верховної Ради.

Як повідомлялось, Стефанчук взяв участь у Європейській конференції голів парламентів у ПАРЄ в Страсбурзі.

Теги: #стефанчук #па_нато

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