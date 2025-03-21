Сікорський: Росія могла б взяти на себе ініціативу та відмовитись від військової допомоги Ірану і КНДР

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що якщо Росію так турбує військова допомога Україні від час можливого перемир'я, то вона б могла показати приклад та відмовитись від іранських безпілотників та боєприпасів з КНДР.

"Якщо Росія занепокоєна іноземними військовими поставками під час запропонованого перемир'я з Україною, вона могла б взяти на себе ініціативу, відмовившись від поставок іранських безпілотників та північнокорейських артилерійських боєприпасів", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю.

Як повідомлялося з посиланням на джерела Bloomberg, Володимир Путін вимагає зупинити всі постачання зброї в Україну на час 30-денного перемир’я, яке запропонували США. За їхніми словами, таку вимогу Путін висунув під час переговорів зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом, який перебував у Москві 13 березня.