Путін вимагає призупинення всіх поставок зброї в Україну під час перемир'я

Президент РФ Володимир Путін вимагає призупинення всіх поставок зброї в Україну під час перемир'я, запропонованого президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

У вівторок лідери двох країн мають поговорити по телефону про припинення війни в Україні, ключовою метою якої є 30-денне перемир'я, на яке Київ вже заявив, що готовий погодитися. За інформацією речника Кремля Дмитра Пєскова, що телефонна розмова, як очікується, розпочнеться між 15:00 та 17:00 за Києвом.

Путін, який зустрічався з посланцем Трампа минулого тижня, поставив припинення поставок озброєнь як передумову для підписання угоди про припинення вогню, повідомили Bloomberg високопоставлений європейський чиновник і три джерела в Москві.

Хоча Росія хоче припинити всі поставки зброї в Україну, її мінімальна мета полягає в тому, щоб припинити допомогу США, сказали джерела в Москві, знайомих з думкою Кремля.

Високопоставлений європейський чиновник додав, що Європа вкрай неохоче погодиться на вимогу Росії заблокувати постачання зброї Україні її союзниками під час будь-якого перемир'я. Такий результат може призвести до ситуації, коли Росія зможе переозброїтися під час припинення бойових дій, в той час як Україна не зможе цього зробити, сказав чиновник.

Адміністрація Трампа фактично вже поступилася вимогам Росії зберегти контроль над окупованою українською територією та відмовитися від прагнення Києва приєднатися до НАТО, зазначає Bloomberg. Це посилило занепокоєння європейців, що будь-яка угода, яку президент США укладе з Путіним, зробить Україну ослабленою і вразливою перед Росією в майбутньому.