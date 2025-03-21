Інтерфакс-Україна

Події

10:55 21.03.2025

Президент Чехії вранці прибув до Києва

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Президент Чехії вранці прибув до Києва

Президент Чехії Петр Павел вранці у п'ятницю прибув до Києва в рамках свого дводенного візиту до України, напередодні він побував у Одесі, повідомили в офісі чеського президента.

"Вранці в п'ятницю, 21 березня, президент Петр Павел прибув до Києва, де зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем", – йдеться у повідомленні на сайті президента Чехії.

Напередодні Павел відвідав Одесу у день, коли війська Росії масовано атакували місто дронами. Там він зустрівся з віцепрем'єром та міністром реконструкції та регіонального розвитку Олексієм Кулебою, керівництвом Одеської області, а також представниками міст Миколаєва та Херсона. Вони обговорили подальшу підтримку регіону, який знаходиться прямо на лінії фронту.

"Наразі Чеська Республіка надала допомогу у вигляді бойових машин, безпілотників, захисних жилетів, мобільних глушилок, а також медичного обладнання, такого як апарати штучної вентиляції легенів та медичні ліжка", – повідомили в офісі чеського президента.

Теги: #київ #павел

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