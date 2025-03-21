Інтерфакс-Україна

Події

08:49 21.03.2025

Президент Чехії прибув з візитом в Одесу

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Президент Чехії прибув з візитом в Одесу

Президент Чеської Республіки Петер Павел знаходиться із візитом в Одесі, яку останні дні постійно обстрілює Росія безпілотниками, повідомив віце-прем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує росія. Саме під час нашої зустрічі рф запустила три групи шахедів на місто", – написав він у телеграм зранку у п’ятницю.

За словами Кулеби, сторони обговорили ключові питання безпеки судноплавства, відновлення України та розвитку наших громад.

"Чехія одна із лідерок серед країн, які системно допомагають Україні. За три роки великої війни країна-партнер надала Україні $900 млн підтримки – від гуманітарних програм до військової техніки", – зазначив віцепрем’єр.

Він уточнив, що зокрема мова про протикорабельні комплекси "Нептун", зроблені на базі чеських автомобілів Tatra, які зробили великий внесок в нашу безпеку на морі.

"У фокусі розмови – морська безпека та виклики розмінування територій. Лише з літа 2023 року росія випустила більше 450 ракет по портовій інфраструктурі України, але сьогодні ми залишаємось гарантом продовольчої світової безпеки. З початку роботи українського коридору наші порти перевезли 110 млн тонн вантажів", – додав Кулеба.

За його словами, Чехія також надійний партнер у відновленні наших громад та регіонів. Країна взяла патронат над Дніпропетровською областю, де оновлює станції очищення води, поставляє генератори, медобладнання, евакуаційні автобуси, відбудовує школи та лікарні. У Київській області реалізує проєкт модернізації обласної дитячої лікарні на понад EUR10 млн, та десятки проєктів в Миколаївській, Харківській, Херсонській, Львівській областях.

"Також домовилися про розширення гуманітарної допомоги для постраждалих регіонів, включаючи забезпечення тимчасового житла для тих, хто втратив домівки, та підтримку медичних закладів. Разом з керівниками Одеської, Миколаївської та Херсонської ОВА обговорили подальшу пряму підтримку регіонів", – додав Кулеба.

Теги: #візит #чехія #президент

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