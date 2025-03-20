З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 156 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 96 КАБ. Крім того, застосував 1067 дронів-камікадзе, здійснив 4702 обстріли населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Торецькому (24 боєзіткнення) та Покровському напрямку де було зупинено 51 спробу ворога прорвати нашу оборону.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22196