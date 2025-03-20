Інтерфакс-Україна

Події

20:59 20.03.2025

Стармер: Путін порушить мирну угоду, якщо не буде гарантій безпеки

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Стармер: Путін порушить мирну угоду, якщо не буде гарантій безпеки
Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Keir Starmer) вважає, що Володимир Путін порушить будь-яку мирну угоду в Україні, "якщо за нею нічого не стоїть", повідомляє Sky News у четвер.

За даними мовника, під час візиту на військову базу у Великому Лондоні, де Стармер сказав, що робота, яку проводять союзники України для забезпечення миру, є "життєво важливою".

"У минулі вихідні і два вихідних перед тим у нас були групи міжнародних політичних лідерів, які зібралися разом, щоб забезпечити політичне узгодження і колективну домовленість про те, що ми повинні працювати разом, щоб гарантувати, що будь-яка угода, яка буде укладена, буде захищена", - сказав він.

"Те, що відбувається тут, перетворює політичні наміри на реальність, а концепцію - на плани", додав прем'єр. "Це життєво важливо, що ми робимо цю роботу, тому що ми знаємо одну річ напевно: угода без жодного підґрунтя – це те, що Путін неодмінно порушить".

"Ми знаємо це, тому що це сталося раніше. Я абсолютно впевнений, що це станеться знову", - заявив Стармер.

Він сказав, що хоче перетворити "політичні наміри на реальність" і "концепції на плани" щодо того, як Великобританія та її союзники можуть допомогти Україні після будь-якої потенційної мирної угоди.

"Ніщо з цього не сприймається як даність", - додав очільник уряду. "Ми сподіваємося, що угода буде укладена. Але що я точно знаю, так це те, що якщо угода буде, то час для планування настав".

 

Теги: #безпека #британія

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