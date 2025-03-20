Інтерфакс-Україна

Події

20:38 20.03.2025

Зеленський обговорив із кронпринцем і кронпринцесою Норвегії підтримку програми "Grain from Ukraine"

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Кронпринц-Регент Норвегії Гокон та Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт провели аудієнцію з президентом України Володимиром Зеленським.

"Говорили про посилення культурних звʼязків між нашими державами та подальшу підтримку гуманітарної програми Grain from Ukraine", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

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"Ми всі в Україні дуже цінуємо оборонну й гуманітарну підтримку з боку Норвегії та зусилля цієї країни в розробці європейського плану досягнення справедливого миру й надійних гарантій безпеки", - зазначив президент.

 

Теги: #кронпринц #зеленський #норвегія

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