Зеленський обговорив із кронпринцем і кронпринцесою Норвегії підтримку програми "Grain from Ukraine"

Кронпринц-Регент Норвегії Гокон та Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт провели аудієнцію з президентом України Володимиром Зеленським.

"Говорили про посилення культурних звʼязків між нашими державами та подальшу підтримку гуманітарної програми Grain from Ukraine", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

"Ми всі в Україні дуже цінуємо оборонну й гуманітарну підтримку з боку Норвегії та зусилля цієї країни в розробці європейського плану досягнення справедливого миру й надійних гарантій безпеки", - зазначив президент.