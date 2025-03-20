Інтерфакс-Україна

Події

20:35 20.03.2025

У Києві та Київській області 21 березня тимчасово обмежать дорожній рух

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У Києві та Київській області 21 березня тимчасово обмежать дорожній рух

Тимчасові обмеження дорожнього руху діятимуть у Києві та Київській області у п'ятницю, 21 березня, у зв'язку з прибуттям іноземних делегацій, повідомило Управляння державної охорони.

"21 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", йдеться у повідомленні Управління держохорони у фейсбук у четвер.

 

Теги: #делегації #обмеження #рух

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