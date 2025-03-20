У Києві та Київській області 21 березня тимчасово обмежать дорожній рух

Тимчасові обмеження дорожнього руху діятимуть у Києві та Київській області у п'ятницю, 21 березня, у зв'язку з прибуттям іноземних делегацій, повідомило Управляння державної охорони.

"21 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", йдеться у повідомленні Управління держохорони у фейсбук у четвер.