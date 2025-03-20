Інтерфакс-Україна

Події

20:15 20.03.2025

Єврокомісія відкриває процес подачі заявок імпортерів в рамках CBAM на поставки продукції до ЕС з 28 березня

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Єврокомісія відкриває процес подачі заявок імпортерів в рамках CBAM на поставки продукції до ЕС з 28 березня

Єврокомісія відкриває процес подачі заявок імпортерів в рамках CBAM на поставки продукції до ЕС з 28 березня Європейська комісія з 28 березня відкриває процес подачі заявок компаніями в рамках механізму вуглецевого транскордонного коригування імпорту (Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM), щоб забезпечити безперебійну авторизацію декларантів CBAM паралельно з розробкою ІТ-системи для реєстру CBAM, який повністю запрацює з 1 січня 2026 року.

Згідно з повідомленням ЕК, оприлюдненим в Офіційному журналі ЄС 17 березня поточного року, встановлюються правила застосування Регламенту ЄС 2023/956 Європарламенту та Ради щодо умов і процедур, пов’язаних із статусом уповноваженого декларанта CBAM.

"Регламент (ЄС) 2023/956 встановлює правила для подання заявки, щоб стати авторизованим декларантом CBAM, а також визначає критерії та процедури для надання такого дозволу (на постачання товарів до ЄС – ІФ-У)", - констатується в документі.

Водночас імпортери повинні подати заявку, щоб мати можливість імпортувати товари, перелічені у відповідному додатку до Регламенту 2023/956, на митну територію Союзу. І уточняється, що імпортери електроенергії, до яких застосовується стаття 5(4) цього Регламенту, повинні розглядатися як уповноважені декларанти CBAM без необхідності подавати заявку.

Комісія має ухвалити імплементаційні правила для подання заявок і процедури авторизації, належним чином враховуючи необхідність мінімізації адміністративного тягаря шляхом автоматизації процедур і самостійного декларування інформації, наскільки це можливо. Щоб отримати дозвіл, заявник повинен перед першим імпортом товарів подати заявку до держави-члена заснування за допомогою стандартного формату, наданого в реєстрі CBAM, пояснюється в повідомленні.

Для того, щоб полегшити виконання процедури авторизації протягом перших місяців застосування цього Регламенту, необхідно продовжити період прийняття компетентними органами рішення щодо заявок. Кінцевий термін розгляду заяви може бути продовжений, якщо необхідно провести розслідування, щоб визначити, чи був заявник причетний до серйозних або повторних порушень.

Щоб отримати дозвіл, імпортери електроенергії, до яких застосовується стаття 5(4) Регламенту (ЄС) 2023/956, повинні повідомити компетентний орган держави-члена імпорту про те, що стаття 5(4) цього Регламенту застосовується до них, і надати документи, що підтверджують це твердження.

Як повідомлялося у дослідженні GMK Center, з набуттям остаточної чинності в ЄС вуглецевого податку CBAM потенційні втрати інвестицій в українську економіку у 2026-2030 роках можуть скласти $2,7 млрд. Введення CBAM створить додаткові перешкоди для вітчизняних компаній, що постачають товари до ЄС. Вплив CBAM на українську економіку з роками зростатиме. Так, у 2026 році втрати експорту можуть сягнути $1,4 млрд, у 2030-му цей показник, імовірно, складе $7,25 млрд, вважають аналітики.

Перехідний період механізму транскордонного вуглецевого коригування в ЄС розпочався з 1 жовтня 2023 року. Передбачалося, що він триватиме до 1 січня 2026-го. Доти компанії повинні були лише звітувати про викиди вуглецю.

З огляду на негативний вплив СВАМ на економіку, український бізнес говорить про необхідність участі держави в розв’язанні цієї проблеми. Одним з варіантів може бути активна позиція уряду при перемовинах в рамках оновлення торгівельної угоди з ЄС, що дозволила б розробити дієвий механізм підтримки взаємовигідної зовнішньої торгівлі.

Українська металургійна промисловість постраждає від CBAM найбільше, оскільки 93% українського експорту, який підпадає під CBAM, становлять вироби із чавуну та сталі. Водночас металургійна промисловість є основним експортером і робить значний внесок в економіку України, наголошувалось у дослідженні.

 

Теги: #свам #імпорт #заявки

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