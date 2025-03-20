Прем'єр Швеції не вважає ризикованим закупівлі озброєнь у США

Шведський прем'єр Ульф Крістерссон заявив у четвер, що не бачить ризику для безпеки Швеції в придбанні озброєнь у США.

"Ні, я взагалі не сказав би такого. У нас чудовий досвід співпраці зі США в оборонній промисловості", - наводять західні ЗМІ його слова у відповідь на запитання про наявність ризиків під час купівлі американської зброї.

Водночас він зазначив, що європейська оборонна промисловість має стати сильнішою. "І шведському оборонно-промисловому комплексу, і багатьом європейським країнам пішло б на користь деяке зменшення залежності від оборонного виробництва США", - сказав прем'єр.

Раніше в березні прем'єр Канади Марк Карні заявив, що Оттава надто залежить від Вашингтона у сфері безпеки, і що він віддав розпорядження підшукати альтернативи угоді на $13,29 млрд на закупівлю у США 88 винищувачів-бомбардувальників F-35.

Напередодні Financial Times (FT) із посиланням на проєкт Єврокомісії повідомляла, що ЄС не варто допускати передання замовлень збройовим компаніям США, Британії та Туреччини з коштів фонду в 150 млрд євро, призначеного для зміцнення оборони союзу, поки ці держави не укладуть угоди у військовій сфері з Євросоюзом.

Крім того, фонд не повинен призначатися для придбання у третіх країн такої зброї, щодо застосування якої або окремих її компонентів виробник може вводити обмеження. За даними FT, до таких озброєнь належить вироблений у США зенітний ракетний комплекс Patriot і низка інших типів американської зброї.