Інтерфакс-Україна

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18:24 20.03.2025

Кабмін затвердив план з підготовки Конференції з питань відновлення України в Італії

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Кабмін затвердив план з підготовки Конференції з питань відновлення України в Італії

Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки та проведення Конференції з питань відновлення України (URC 2025) в Римі (Італія).

Згідно з розпорядженням №240 від 18 березня, уряд доручив міністерствам: погодити з італійською стороною проект програми конференції; визначити координатора з української сторони з підготовки та проведення бізнес-ярмарку і Форума відновлення, що є невід’ємними частинами конференції; погодити з італійською стороною проект програми бізнес-ярмарку і Форума відновлення; погодити з італійською стороною список представників іноземних держав, міжнародних організацій, представників бізнесу, територіальних громад і громадянського суспільства.

Також доручено погодити комунікаційні заходи з просування Конференції і перелік очікуваних практичних результатів від Конференції.

Як повідомлялося, міжнародна Конференція з питань відновлення України відбудеться 10-11 липня в Римі (Італія).

На Конференції Україна презентує власну стратегію розвитку галузі критичних корисних копалин (Critical raw materials, CRM).

Теги: #відновлення #італія #конференція

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