Кабмін затвердив план з підготовки Конференції з питань відновлення України в Італії

Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки та проведення Конференції з питань відновлення України (URC 2025) в Римі (Італія).

Згідно з розпорядженням №240 від 18 березня, уряд доручив міністерствам: погодити з італійською стороною проект програми конференції; визначити координатора з української сторони з підготовки та проведення бізнес-ярмарку і Форума відновлення, що є невід’ємними частинами конференції; погодити з італійською стороною проект програми бізнес-ярмарку і Форума відновлення; погодити з італійською стороною список представників іноземних держав, міжнародних організацій, представників бізнесу, територіальних громад і громадянського суспільства.

Також доручено погодити комунікаційні заходи з просування Конференції і перелік очікуваних практичних результатів від Конференції.

Як повідомлялося, міжнародна Конференція з питань відновлення України відбудеться 10-11 липня в Римі (Італія).

На Конференції Україна презентує власну стратегію розвитку галузі критичних корисних копалин (Critical raw materials, CRM).