Інтерфакс-Україна

Події

17:13 20.03.2025

Віталій Кличко у Німеччині зустрінеться з виробниками безпілотників

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Віталій Кличко у Німеччині зустрінеться з виробниками безпілотників

Мер Києва Віталій Кличко бере участь у "Дні підприємців" у Німеччині. В межах заходу він зустрінеться з німецьким бізнесом та обговорить підтримку України. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"У Німеччині відбувається традиційний захід "День підприємців", який зібрав понад 600 представників великого бізнесу, політики та громадськості. Основна тема — безпека й стійкість. Говоримо про те, що безпека і стабільність у Європі неможливі без миру та забезпечення стійкості України. І партнери повинні зробити ривок у допомозі Україні. Бо сьогодні — критичний момент. Зокрема й для Європи. Тому наші зусилля мають бути консолідованими й ефективними", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що вже мав зустріч з премʼєр-міністром Баварії Маркусом Зьодером. А згодом з Володимиром Кличком мер Києва візьме участь в окремій дискусії форуму "Україна й Європа. Подолання спільних викликів".

Також Віталій Кличко повідомив, що зустрінеться з німецькими виробниками дронів, які теж беруть участь у заході.

Теги: #німеччина #безпілотники #кличко

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