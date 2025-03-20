Інтерфакс-Україна

Події

17:29 20.03.2025

Туреччина може зробити свій внесок в іноземний контингент в Україні

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Туреччина може зробити свій внесок в іноземний контингент в Україні

Туреччина може зробити свій внесок у розміщення іноземних сил в Україні, "якщо сторони погодяться створити" їх для "врегулювання російсько-української війни на майбутньому етапі", заявив турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан.

Як повідомляє турецьке інформагенство Anadolu, про це Фідан під час іфтару з журналістами.

Міністр зазначив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і президент США Дональд Трамп мали "дуже позитивну" телефонну розмову. За словами Фідана, президента Трампа слід переконати вивести американські війська з Сирії, додавши, що це буде економічно вигідно для Вашингтона.

Також він наголосив, що лібералізація візового режиму з Європою має дуже важливе значення для вирішення візових питань, оскільки поточна система не може задовольнити зростаючий попит Туреччини, поки залишаються обмеження.

Теги: #контингент #україна #туреччина

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