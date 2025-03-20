Інтерфакс-Україна

Події

17:14 20.03.2025

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують утримувати рубежі і руйнувати плани росіян. Всього станом на 16:00 на лінії фронту відбулося 90 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Активніше всього ворог атакував на покровському напрямку, відзначають у Генштабі. Так, станом на 16:00 зіткнення різної інтенсивності розпочиналися 28 разів. Окупанти атакували в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке та Андріївка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На торецькому напрямку загарбники атакували 18 разів, 6 боєзіткнень тривають.

На лиманському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, з них 7 тривають.

На новопавлівському напрямку агресор атакував 7 разів, на куп’янському – 6 разів. На краматорському і оріхівському напрямку окупанти атакували по 3 рази, одне боєзіткнення триває на краматорському напрямку.

На харківському і сіверському напрямках відбулося по одному боєзіткненню.

На придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбивають одну атаку загарбників, всього на даний час вже зафіксовано чотири боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 226 артилерійських обстрілів, зокрема один із реактивної системи залпового вогню.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:11 19.03.2025
З початку доби відбулося 127 боїв на фронті – Генштаб

З початку доби відбулося 127 боїв на фронті – Генштаб

08:12 19.03.2025
Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів

Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів

08:07 19.03.2025
Упродовж доби зафіксовано 140 бойових зіткнень

Упродовж доби зафіксовано 140 бойових зіткнень

07:19 19.03.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців

08:43 18.03.2025
Найбільше окупанти атакували покровський і торецький напрямок - Генштаб

Найбільше окупанти атакували покровський і торецький напрямок - Генштаб

07:45 18.03.2025
Окупанти за добу втратили 1500 осіб та 109 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1500 осіб та 109 од. автотехніки - Генштаб

22:58 17.03.2025
На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 330 окупантів – Генштаб ЗСУ

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 330 окупантів – Генштаб ЗСУ

17:24 17.03.2025
Генштаб ЗСУ: на всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 98 бойових зіткнень

Генштаб ЗСУ: на всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 98 бойових зіткнень

08:26 17.03.2025
На фронтах за добу було 112 боєзіткнень, більше всього на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

На фронтах за добу було 112 боєзіткнень, більше всього на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

08:20 17.03.2025
Окупанти завдали по України 81 авіаудар за добу, ще 11 - по Курській області - Генштаб

Окупанти завдали по України 81 авіаудар за добу, ще 11 - по Курській області - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заперечив обговорення питання власності українських АЕС

Зеленський заявляє, що не обговорював з Трампом тему юрисдикції Криму

Потроєння норвезької оборонної допомоги Україні, схвалене парламентом, негайно втілюється - прем’єр

Зеленський анонсував зустріч технічних команд України та США 24 березня в Саудівській Аравії

Потрібно посилення тиску на РФ, щоб Путін перестав маніпулювати, – Зеленський

ОСТАННЄ

Програму безоплатного харчування з вересня 2026р. буде розширено на учнів 5-6 класів всіх регіонів

Кабмін затвердив план з підготовки Конференції з питань відновлення України в Італії

Окупанти скинули КАБ на житловий будинок на Сумщині, загинули двоє людей

В "Українському домі" відкривається виставка-експедиція "Гривня. Більше ніж гроші"

Стефанчук закликав європейських колег до якнайшвидшого створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Туреччина може зробити свій внесок в іноземний контингент в Україні

Віталій Кличко у Німеччині зустрінеться з виробниками безпілотників

В реєстрі Оберіг з 22:00 до 23:30 плануються технічні роботи

На ВДНГ планують створити Музей монументальної пропаганди

Управління США Запорізькою АЕС може бути єдиним шансом повернути станцію - нардеп Сірко

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА