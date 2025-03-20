Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують утримувати рубежі і руйнувати плани росіян. Всього станом на 16:00 на лінії фронту відбулося 90 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Активніше всього ворог атакував на покровському напрямку, відзначають у Генштабі. Так, станом на 16:00 зіткнення різної інтенсивності розпочиналися 28 разів. Окупанти атакували в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке та Андріївка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На торецькому напрямку загарбники атакували 18 разів, 6 боєзіткнень тривають.

На лиманському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, з них 7 тривають.

На новопавлівському напрямку агресор атакував 7 разів, на куп’янському – 6 разів. На краматорському і оріхівському напрямку окупанти атакували по 3 рази, одне боєзіткнення триває на краматорському напрямку.

На харківському і сіверському напрямках відбулося по одному боєзіткненню.

На придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбивають одну атаку загарбників, всього на даний час вже зафіксовано чотири боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 226 артилерійських обстрілів, зокрема один із реактивної системи залпового вогню.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.