Внаслідок удару по Краматорську постраждали четверо цивільних

Внаслідок комбінованої атаки РФ балістикою та БпЛА на Краматорськ (Донецька обл.) постраждали четверо цивільних, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок атаки балістикою та БпЛА у місті виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждали четверо мешканців, серед них - 90-річна жінка", - йдеться у повідомленні ДСНС у четвер.

Повідомляється, що ворожий удар також пошкодив будівлі освітніх закладів, багатоквартирні та приватні будинки, 7 автомобілів. Рятувальники ліквідували загоряння гаражів та сміття на відкритій території, не допустивши подальшого поширення вогню.