Інтерфакс-Україна

Події

16:46 20.03.2025

Внаслідок удару по Краматорську постраждали четверо цивільних

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Внаслідок комбінованої атаки РФ балістикою та БпЛА на Краматорськ (Донецька обл.) постраждали четверо цивільних, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок атаки балістикою та БпЛА у місті виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждали четверо мешканців, серед них - 90-річна жінка", - йдеться у повідомленні ДСНС у четвер.

Повідомляється, що ворожий удар також пошкодив будівлі освітніх закладів, багатоквартирні та приватні будинки, 7 автомобілів. Рятувальники ліквідували загоряння гаражів та сміття на відкритій території, не допустивши подальшого поширення вогню.

Теги: #краматорськ #удар

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