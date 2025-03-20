Потроєння норвезької оборонної допомоги Україні, схвалене парламентом, негайно втілюється - прем’єр

Потроєння норвезької оборонної допомоги Україні, яке було нещодавно одноголосно схвалено парламентом, зараз негайно втілюється, зокрема, у підтримці артилерійських боєприпасів, безпілотників, інвестицій в українську промисловість, заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

"Потроєння оборонної підтримки Норвегії для України, яке було одностайно погоджено парламентом, тепер негайно втілюється у підтримці артилерійських боєприпасів, потужностей безпілотників, а також на інвестиції у власну промисловість України", - сказав він на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Осло.

За словами Стере, партнерство між Україною та Норвегією "розвивається щодня".

"І ви можете розраховувати на цю підтримку. Це право суверенної країни протистояти агресії, і ви маєте нашу повну підтримку в цій боротьбі", - запевнив він.

Норвезький прем’єр підкреслив, що Україна також "бореться за цінності, які є дуже важливими для всіх нас".

Стере зазначив, що президент Зеленський поінформував його про ситуацію на фронті та потреби у короткостроковій і в довгостроковій перспективі.

6 березня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що усі партії в норвезькому парламенті погодилися з наданням додаткові 50 мільярдів крон допомоги Україні на 2025 рік. Таким чином, наша загальна підтримка цього року досягне 85 мільярдів крон, приблизно 7,5 мільярдів євро