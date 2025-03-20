Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії зміцнення захисних можливостей

Під час робочого візиту до Осло президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере конкретні шляхи зміцнення захисних можливостей України.

"Ми говорили сьогодні з прем'єр-міністром про конкретні шляхи зміцнення наших захисних можливостей…Для нас це важливо продовжувати розрахувати на виробництва, на інвестиції в оборонне виробництво", - сказав Зеленський на пресконференції у четвер.