Інтерфакс-Україна

Події

16:22 20.03.2025

Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії зміцнення захисних можливостей

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Під час робочого візиту до Осло президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере конкретні шляхи зміцнення захисних можливостей України.

"Ми говорили сьогодні з прем'єр-міністром про конкретні шляхи зміцнення наших захисних можливостей…Для нас це важливо продовжувати розрахувати на виробництва, на інвестиції в оборонне виробництво", - сказав Зеленський на пресконференції у четвер.

Теги: #захист #зеленський #норвегія

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