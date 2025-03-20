Питання відновлення яхтингу в Одеському регіоні розгляне РНБО

Одеська ОВА направила пакет документів з питання відновлення яхтингу в регіоні Офісу президента й Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) для прийняття рішення, повідомив заступник голови обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Кропива.

"Мені як людині хотілося б, аби ця пора (відновлення яхтингу – ІФ-У) настала якомога швидше (…) Ми проводили активні розмови з ВМС і піднімали це питання серед усіх категорій військових. Але було прийнято рішення, що це питання має розглядатися на РНБО, і ця процедура якраз в процесі узгодження", – сказав Кропива під час Freight Forwarders Updates 2025 від Асоціації міжнародних експедиторів України в Одесі в середу, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна" з місця події.

Він додав, що важко сказати, коли може відбутися відновлення яхтингу, але зі свого боку ОВА проводить відповідну роботу.

"Ми роботи проводимо, відповідні матеріали й документи спрямували в Офіс президента і на РНБО, щоб мати якусь дорожню карту", – зазначив заступник голови ОВА.

Під час виступу він зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення багато підприємців зверталися до ОВА з протилежним проханням – допомогти вивезти яхти з України.

За його словами, рішення РНБО допоможе мати алгоритм дій для різних ситуацій.