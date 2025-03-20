Інтерфакс-Україна

Події

13:52 20.03.2025

УЧХ допомагає евакуювати жителів прикордоння Сумщини

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УЧХ допомагає евакуювати жителів прикордоння Сумщини

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає евакуювати жителів прикордоння Сумщини.

"За останні 2 дні з села Миропілля, поблизу кордону Сумської області, евакуйовано 57 жителів… Волонтерам загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській області вдалося вивезти 31 людину, двоє з них - маломобільні", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Попри масовані обстріли з боку Росії, операцію з евакуації мирних жителів вдалося здійснити завдяки координації з місцевою владою, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Національною поліцією.

Сумська обласна організація УЧХ допомагає з безоплатною евакуацією з прикордонних громад людей з інвалідністю та лежачих хворих, які потребують медичного догляду. Подати заявку на евакуацію можна за телефонами: +38 (050) 407 10 43; +38 (050) 538 77 86; +38 (068) 996 52 49.

Теги: #учх #тчху #евакуація #сумська_область

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