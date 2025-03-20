Каллас виступає з ініціативою надати Україні боєприпаси на EUR5 млрд

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас виступає з ініціативою надати Україні боєприпаси на суму 5 млрд євро.

Про це вона сказала у четвер в Брюсселі перед початком засідання Європейської ради. "Я вітаю заяву президента Трампа про те, що США намагаються знайти додатковий протиповітряний захист для України. Це надзвичайно важливо. І звичайно, сьогодні ми обговорюємо, що ще ми можемо зробити. Тож для України, а також для нашої власної оборони України, я запропонувала ініціативу отримати те, що потрібно президенту Зеленському - боєприпаси на суму 5 млрд євро. Ми повинні принаймні почати робити дійсно конкретні кроки, не лише словами, а й ділом, щоб зараз допомогти Україні, тому що чим сильніші вони на полі бою, тим сильніші вони за столом переговорів", - заявила Каллас.

Високий представник зазначила, що "з нетерпінням чекає послухати президента Зеленського, а також отримати новини та його враження від вчорашньої розмови з президентом Трампом".

Каллас також нагадала, що на порядку денному засідання стоять питання конкурентоспроможності та оборони. "Проблема з обороною полягає в тому, що якщо ми інвестуємо достатньо в оборону, якщо ми нарощуємо наші можливості, тоді це також стримуватиме агресорів від нападу на нас. Якщо ми цього не зробимо, слабкість спонукає агресора до нападу. Тому нам потрібно зробити більше, щоб цього не сталося", - переконана вона.