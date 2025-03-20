Інтерфакс-Україна

Події

11:58 20.03.2025

Україна готова відкривати переговорні кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і всі одночасно, залежно від ходу перемовин із Угорщиною - Стефанішина

2 хв читати
Україна готова відкривати переговорні кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і всі одночасно, залежно від ходу перемовин із Угорщиною - Стефанішина

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що Україна готова відкривати переговорні кластери про вступ в Європейський Союз як послідовно, так і в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від ходу перемовин із угорською стороною.

"Ми ведемо консультації і з угорською стороною, і з Європейською комісією. Сьогодні розуміємо, що питання блокування Угорщиною виходить далеко за межі цього переговорного процесу", - сказала Стефанішина журналістам в четвер в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи залишається перспектива відкрити перший переговорний кластер у квітні 2025 року, зважаючи на позицію Угорщини.

Вона підкреслила, що на сьогодні питання відкриття всіх переговорних кластерів перебуває на стороні Єврокомісії.

"Україна готова відкривати кластери як послідовно, так і може зробити відкриття всіх кластерів в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від того, як будуть вестися перемовини з угорською стороною", - заявила віцепремʼєрка.

Стефанішина додала, що постійно дає публічні сигнали угорській стороні, уряд України залишається готовим до діалогу.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року – під час головування Польщі, а решти 3-х до грудня.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.

Теги: #кластери #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:08 20.03.2025
Лідери ЄС хочуть почути від Зеленського про переговори з Трампом

Лідери ЄС хочуть почути від Зеленського про переговори з Трампом

22:05 19.03.2025
Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

18:05 19.03.2025
ЄС не виділятиме кошти з оборонного фонду в 150 млрд євро на замовлення компаніям США, Британії та Туреччини - ЗМІ

ЄС не виділятиме кошти з оборонного фонду в 150 млрд євро на замовлення компаніям США, Британії та Туреччини - ЗМІ

14:36 19.03.2025
Вісім країн долучилися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

Вісім країн долучилися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

12:20 19.03.2025
Президент Фінляндії: Сподіваюся, незабаром ми будемо разом з Україною в ЄС і НАТО

Президент Фінляндії: Сподіваюся, незабаром ми будемо разом з Україною в ЄС і НАТО

10:16 19.03.2025
Європейські топдипломати закликають ЄС прискорити можливість членства України

Європейські топдипломати закликають ЄС прискорити можливість членства України

09:48 19.03.2025
Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо прискорення постачань озброєнь для України до припинення вогню

Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо прискорення постачань озброєнь для України до припинення вогню

20:34 18.03.2025
Італія та Іспанія не готові підтримати план ЄС щодо збільшення військової допомоги Україні

Італія та Іспанія не готові підтримати план ЄС щодо збільшення військової допомоги Україні

19:28 18.03.2025
В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

18:41 18.03.2025
В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Норвегії

Зеленський про удари по Кіровоградській області: Так росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру

Шмигаль: Україна отримала EUR1 млрд від Євросоюзу в межах ініціативи ERA

Єврокомісія надала Україні ще EUR1 млрд в рамках позики G7 з надходжень від російських активів

Повітряні сили: за ніч збито 75 зі 171 ворожого БпЛА, 63 локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Постраждалу від обстрілу у 2024 р. харківську друкарню "Фактор-Друк" відновлено

Мінʼюст, Коордцентр правничої допомоги та Реєстр збитків домовилися про доступ громадян до безоплатної допомоги при поданні заяв до реєстру

Весняні канікули у школах Києва почнуться 24 березня

Зеленський прибув до Норвегії

В результаті удару по Енгельсу росіяни втратили ракети Х-101 – ЦПД

Зеленський про удари по Кіровоградській області: Так росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру

Окупанти завдали удару по Краматорську, попередньо є постраждалі

Кількість постраждалих у Кропивницькому зросла до 14 осіб

Умєров запропонував міністру оборони Люксембургу підтримати українську оборонну промисловість за "данською моделлю"

Більшість українців проти виведення українських військ з ТОТ – Центр Разумкова

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА