Україна готова відкривати переговорні кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і всі одночасно, залежно від ходу перемовин із Угорщиною - Стефанішина

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що Україна готова відкривати переговорні кластери про вступ в Європейський Союз як послідовно, так і в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від ходу перемовин із угорською стороною.

"Ми ведемо консультації і з угорською стороною, і з Європейською комісією. Сьогодні розуміємо, що питання блокування Угорщиною виходить далеко за межі цього переговорного процесу", - сказала Стефанішина журналістам в четвер в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи залишається перспектива відкрити перший переговорний кластер у квітні 2025 року, зважаючи на позицію Угорщини.

Вона підкреслила, що на сьогодні питання відкриття всіх переговорних кластерів перебуває на стороні Єврокомісії.

"Україна готова відкривати кластери як послідовно, так і може зробити відкриття всіх кластерів в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від того, як будуть вестися перемовини з угорською стороною", - заявила віцепремʼєрка.

Стефанішина додала, що постійно дає публічні сигнали угорській стороні, уряд України залишається готовим до діалогу.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року – під час головування Польщі, а решти 3-х до грудня.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.