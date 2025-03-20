Інтерфакс-Україна

Події

09:56 20.03.2025

У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: до лідерів звернеться Зеленський

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У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: до лідерів звернеться Зеленський

У Брюсселі відбудеться чергове засідання Європейської ради. Перше питання – нещодавні події щодо України. До лідерів у форматі відеоконференції звернеться президент України Володимир Зеленський.

Текст щодо України, який буде додано до заключного документу засідання, так званих висновків, підтримають 26 лідерів ЄС. Угорщина стоїть окремо. "Ми не підемо на компроміс щодо України. Угорщина продовжує говорити, що вони не погоджуються з нашим баченням дороги до миру", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" напередодні засідання високопосадовий європейський дипломат.

За його словами, у частині ухвалення рішення щодо подальшої підтримки України, лідери 26 країн-членів ЄС мають намір "підтримати сильний сигнал", що їх підтримка є незмінною та непохитною, а тому текст буде, як це сталося під час спеціального засідання 6 березня, доданий до висновків.

Іншим важливим пунктом порядку денного буде підвищення обороноздатності Європи та конкурентоспроможність.

"Центральним пунктом порядку денного цієї зустрічі буде конкурентоспроможність. Ми також продовжуватимемо роботу над спеціальною Європейською Радою, яка відбулася 6 березня, зокрема, розглядатимемо нещодавні події щодо України та наступні кроки щодо оборони після презентації Білої книги про майбутнє європейської оборони перед червневою Європейською Радою", - повідомив раніше в листі-запрошенні до лідерів ЄС президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Президент Європейської ради повідомив, що зустріч розпочнеться в четвер об 11:00 з традиційного обміну думками з президентом Європейського парламенту. "Ми також матимемо можливість почути президента Зеленського", - поінформував він.

Теги: #єврорада #засідання

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