Інтерфакс-Україна

Події

08:44 20.03.2025

Повітряні сили: за ніч збито 75 зі 171 ворожого БпЛА, 63 локаційно втрачені

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Повітряні сили: за ніч збито 75 зі 171 ворожого БпЛА, 63 локаційно втрачені

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 75 ворожих БпЛА, 63 безпілотники-імітатори було локаційно втрачено, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях", - сказано в повідомленні.

Зокрема, 63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зазначається, що у ніч на 20 березня (із 19.00 19 березня) противник атакував 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Теги: #дрони #знищення #атака_бпла_рф

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