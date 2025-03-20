Інтерфакс-Україна

Події

08:35 20.03.2025

Дві людини загинули та чотири постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

1 хв читати
Дві людини загинули та чотири постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Російські війська у середу обстріляли Херсонську область, внаслідок чого дві людини загинули та чотири постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Комишани, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Інгулець, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Веселе, Гаврилівка, Качкарівка, Новоберислав, Хрещенівка, Томарине, Бургунка, Вірівка, Зміївка, Новорайськ, Берегове, Благовіщенське, Дніпровське, Зарічне, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Костирка, Львове, Михайлівка, Монастирське, Олександрівка, Ольгівка, Шляхове, Одрадокам'янка та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Також окупанти пошкодили стільникову вежу, гараж та приватні автомобілі.

Разом із тим, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 "Shahed-131/136".

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 20.03.2025
Ворог ударив по Дніпропетровщині, п'ятеро постраждалих - Лисак

Ворог ударив по Дніпропетровщині, п'ятеро постраждалих - Лисак

07:06 20.03.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

03:01 20.03.2025
Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області - ОВА

Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області - ОВА

01:15 20.03.2025
УЗ через обстріли Кіровоградщини направила 5 потягів обхідним маршрутом та затримала №790 Кропивницький-Київ

УЗ через обстріли Кіровоградщини направила 5 потягів обхідним маршрутом та затримала №790 Кропивницький-Київ

09:33 19.03.2025
Окупанти 36 разів обстріляли Сумщину вночі та зранку: загинула людина, троє поранено

Окупанти 36 разів обстріляли Сумщину вночі та зранку: загинула людина, троє поранено

22:27 18.03.2025
Одна людина загинула і четверо постраждалих внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - Синєгубов

Одна людина загинула і четверо постраждалих внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - Синєгубов

21:58 18.03.2025
П'ятеро цивільних постраждали через влучання дрона у приватну автівку у Харківській області - Нацполіція

П'ятеро цивільних постраждали через влучання дрона у приватну автівку у Харківській області - Нацполіція

17:46 18.03.2025
На Харківщині через влучання ворожого дрону у цивільну автівку 4 шпиталізованих

На Харківщині через влучання ворожого дрону у цивільну автівку 4 шпиталізованих

08:30 18.03.2025
Двоє людей загинули та семеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Двоє людей загинули та семеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

07:30 18.03.2025
Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: за ніч збито 75 зі 171 ворожого БпЛА, 63 локаційно втрачені

До 10 зросла кількість постраждалих у Кропивницькому, з них четверо дітей - поліція

До України прилетіли додаткові F-16 – Зеленський

Зеленський: Запорізька АЕС не працюватиме під окупацією

Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

ОСТАННЄ

Внаслідок масованої ворожої авіаатаки в Купʼянську один загиблий, троє постраждалих

Повітряні сили: за ніч збито 75 зі 171 ворожого БпЛА, 63 локаційно втрачені

Уночі на підступах до Києва зафіксували 17 ворожих дронів

У Запорізькій області запровадили систему розподілу повітряних тривог

Єрмак показав наслідки російської нічної атаки Кропивницького

До 10 зросла кількість постраждалих у Кропивницькому, з них четверо дітей - поліція

Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

Трамп підпише указ про початок ліквідації міністерства освіти США - ЗМІ

20 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Єврокомісія звинуватила Alphabet у порушенні закону DMA, наказала Apple відкрити свою ОС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА