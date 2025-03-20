Дві людини загинули та чотири постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Російські війська у середу обстріляли Херсонську область, внаслідок чого дві людини загинули та чотири постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Комишани, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Інгулець, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Веселе, Гаврилівка, Качкарівка, Новоберислав, Хрещенівка, Томарине, Бургунка, Вірівка, Зміївка, Новорайськ, Берегове, Благовіщенське, Дніпровське, Зарічне, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Костирка, Львове, Михайлівка, Монастирське, Олександрівка, Ольгівка, Шляхове, Одрадокам'янка та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Також окупанти пошкодили стільникову вежу, гараж та приватні автомобілі.

Разом із тим, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 "Shahed-131/136".