Інтерфакс-Україна

Події

08:34 20.03.2025

У Запорізькій області запровадили систему розподілу повітряних тривог

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У Запорізькій області запровадили систему розподілу повітряних тривог

У Запорізькій області запровадили систему розподілу повітряних тривог, зокрема, окремо для Запоріжжя та для всієї області, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"Відсьогодні у Запорізькій області вводиться розподіл повітряних тривог", - написав він у телеграмі.

Зокрема, якщо системи спостереження та Сили оборони фіксують ворожу загрозу для прифронтових населених пунктів - у Запоріжжі сирена не лунатиме.

Проте якщо небезпека поширюється на Запоріжжя, сигнал тривоги активується по всій Запорізькій області, в тому числі в обласному центрі.

 

Теги: #повітряна_тривога #запорізька

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