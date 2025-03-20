У Запорізькій області запровадили систему розподілу повітряних тривог, зокрема, окремо для Запоріжжя та для всієї області, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"Відсьогодні у Запорізькій області вводиться розподіл повітряних тривог", - написав він у телеграмі.

Зокрема, якщо системи спостереження та Сили оборони фіксують ворожу загрозу для прифронтових населених пунктів - у Запоріжжі сирена не лунатиме.

Проте якщо небезпека поширюється на Запоріжжя, сигнал тривоги активується по всій Запорізькій області, в тому числі в обласному центрі.