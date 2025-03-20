Інтерфакс-Україна

Події

07:52 20.03.2025

Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1400 окупантів, 13 танків, 38 бронемашин, 43 артсистеми, 179 БПЛА, а також 91 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько899470 (+1400) осіб , танків ‒ 10377 (+13) од, бойових броньованих машин ‒ 21561 (+38) од, артилерійських систем – 24747 (+43) од, РСЗВ – 1322 (+2) од, засоби ППО ‒ 1110 (+3) од, літаків – 370 (+0) од,гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29895 (+179), крилаті ракети ‒ 3121 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 41094 (+91) од, спеціальна техніка ‒ 3780 (+0)", - говорится в сообщении.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #втрати #рф

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