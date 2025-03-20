Інтерфакс-Україна

Події

07:06 20.03.2025

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

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Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Російські війська за добу 519 обстрілів по 14 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 519 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, ворог здійснив 5 авіаційних ударів по Ясній Поляні, Блакитному, Новоіванівці, а 334 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя,  Кам’янське, Біленьке, Малокатеринівку, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 12 обстрілів із РСЗВ накрили Комишуваху, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку, а 168 артударів завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 26 повідомлень про пошкодження авто, квартир, приватних будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #пошкодження #запорізька #обстріли

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