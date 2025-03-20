Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Російські війська за добу 519 обстрілів по 14 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 519 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, ворог здійснив 5 авіаційних ударів по Ясній Поляні, Блакитному, Новоіванівці, а 334 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кам’янське, Біленьке, Малокатеринівку, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 12 обстрілів із РСЗВ накрили Комишуваху, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку, а 168 артударів завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 26 повідомлень про пошкодження авто, квартир, приватних будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.