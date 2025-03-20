Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області - ОВА

Російські війська в середу обстрілювали 10 громад Сумської області, внаслідок чого є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 114 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 250 вибухів. Обстрілів зазнали Садівська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Середино-Будська: здійснено обстріл з РСЗВ (20 вибухів), удар FPV дронами (6 вибухів), з ворожого БпЛА – скидання вибухових пристроїв (7 вибухів). Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, три приватні житлові будинки.

Краснопільська: зафіксовано пуск КАБів (21 вибух), мінометні обстріли (36 вибухів), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), атака FPV-дронами (7 вибухів), удар БпЛА (3 вибухи). Внаслідок обстрілів поранено 1 цивільну особу, пошкоджено 14 приватних житлових будинків, будівлю медичного закладу, ліцею, закладу дошкільної освіти, 3 автомобілі.

Миропільська: з ворожого літака випущено КАБ (5 вибухів), також був удар FPV-дроном (1 вибух).

Білопільська: відбувся скид з ворожих БпЛА вибухових пристроїв (11 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів).

Хотінська: ворог бив з артилерії (33 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).

Юнаківська: росіяни вдарили з САУ (51 вибух), мінометів (25 вибухів), FPV-дронами-камікадзе (15 вибухів), БпЛА (3 вибухи) також скинули вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи).

Великописарівська: завдано удар дронами-камікадзе (6 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).

Есманьська: зафіксовано удар FPV-дронами (4 вибухи).

Глухівська: 6 мін скинув ворог на її територію.

Садівська: здійснено ракетний удар (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34432