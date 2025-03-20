Інтерфакс-Україна

Події

03:01 20.03.2025

Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області - ОВА

2 хв читати

Російські війська в середу обстрілювали 10 громад Сумської області, внаслідок чого є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 114 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 250 вибухів. Обстрілів зазнали Садівська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Середино-Будська: здійснено обстріл з РСЗВ (20 вибухів), удар FPV дронами (6 вибухів), з ворожого БпЛА – скидання вибухових пристроїв (7 вибухів). Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, три приватні житлові будинки.

Краснопільська: зафіксовано пуск КАБів (21 вибух), мінометні обстріли (36 вибухів), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), атака FPV-дронами (7 вибухів), удар БпЛА (3 вибухи). Внаслідок обстрілів поранено 1 цивільну особу, пошкоджено 14 приватних житлових будинків, будівлю медичного закладу, ліцею, закладу дошкільної освіти, 3 автомобілі.

Миропільська: з ворожого літака випущено КАБ (5 вибухів), також був удар FPV-дроном (1 вибух).

Білопільська: відбувся скид з ворожих БпЛА вибухових пристроїв (11 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів).

Хотінська: ворог бив з артилерії (33 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).

Юнаківська: росіяни вдарили з САУ (51 вибух), мінометів (25 вибухів), FPV-дронами-камікадзе (15 вибухів), БпЛА (3 вибухи) також скинули вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи).

Великописарівська: завдано удар дронами-камікадзе (6 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).

Есманьська: зафіксовано удар FPV-дронами (4 вибухи).

Глухівська: 6 мін скинув ворог на її територію.

Садівська: здійснено ракетний удар (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34432

Теги: #сумська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:15 20.03.2025
УЗ через обстріли Кіровоградщини направила 5 потягів обхідним маршрутом та затримала №790 Кропивницький-Київ

УЗ через обстріли Кіровоградщини направила 5 потягів обхідним маршрутом та затримала №790 Кропивницький-Київ

09:33 19.03.2025
Окупанти 36 разів обстріляли Сумщину вночі та зранку: загинула людина, троє поранено

Окупанти 36 разів обстріляли Сумщину вночі та зранку: загинула людина, троє поранено

03:22 19.03.2025
Ворожий дрон поцілив у дах ще однієї лікарні у Сумській області – ОВА

Ворожий дрон поцілив у дах ще однієї лікарні у Сумській області – ОВА

22:27 18.03.2025
Одна людина загинула і четверо постраждалих внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - Синєгубов

Одна людина загинула і четверо постраждалих внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - Синєгубов

21:58 18.03.2025
П'ятеро цивільних постраждали через влучання дрона у приватну автівку у Харківській області - Нацполіція

П'ятеро цивільних постраждали через влучання дрона у приватну автівку у Харківській області - Нацполіція

17:46 18.03.2025
На Харківщині через влучання ворожого дрону у цивільну автівку 4 шпиталізованих

На Харківщині через влучання ворожого дрону у цивільну автівку 4 шпиталізованих

08:30 18.03.2025
Двоє людей загинули та семеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Двоє людей загинули та семеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

07:30 18.03.2025
Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Запорізької області

07:26 18.03.2025
Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області – ОВА

05:30 18.03.2025
Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

ВАЖЛИВЕ

До України прилетіли додаткові F-16 – Зеленський

Зеленський: Запорізька АЕС не працюватиме під окупацією

Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

Зеленський і Кошта скоординували позиції напередодні засідання Євроради

ОСТАННЄ

Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, серед поранених - дитина

Справу стосовно екскерівниці апарату Харківської ОВА та ще трьох осіб, підозрюваних у зловживаннях на гумдопомозі, скеровано до суду - САП

Зеленський підтвердив зацікавленість США у Запорізькій АЕС

Зеленський вважає, що припинення вогню та війни можна досягти швидко

Зеленський щодо перемир'я: питання територій буде найскладніше

До України прилетіли додаткові F-16 – Зеленський

Зеленський: Запорізька АЕС не працюватиме під окупацією

"Київстар" оголосив про купівлю 97% Uklon за $155,2 млн

Пентагон планує скоротити армійську командування, зокрема в Європі – ЗМІ

З початку доби відбулося 127 боїв на фронті – Генштаб

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА