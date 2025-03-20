Інтерфакс-Україна

Події

00:53 20.03.2025

Зеленський щодо перемир'я: питання територій буде найскладніше

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що "питання територій буде найскладнішим" у перемовинах про перемир’я.

"Питання території буде найскладніше. Як це відчуваю, ми це розуміємо і це буде для нас, для всіх виклик. Ми будемо захищати максимально Україну в цих питаннях. Але нам буде дуже непросто", - сказав Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів.

Зеленський підкреслив, що "юридично ми не визнаємо ніякі території".

"…Є регіони, є міста, є містечки, які розрізані тією чи іншою контактною лінією. І якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите місця або містечки без життя. Ніхто не повернеться в половину міста. І якщо десь це повернеться, якщо це станеться з великими якимись містами, то це буде Берлін", - зазначив президент.

Він повідомив, що сказав чесно президенту Трампу, чи "хочемо ми Берлін, чи хочемо ми таких багато міст". "Я думаю, що ми один одного зрозуміли, що це не варіант. Берлінська стіна – це не варіант, і тому ми будемо пробувати менеджувати це питання", - додав він.

Теги: #перемиря #території #зеленський

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