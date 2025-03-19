Інтерфакс-Україна

Події

19:14 19.03.2025

Рішення щодо продовження мандату Незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, вірогідно, буде прийнято на початку квітня

2 хв читати
Рішення щодо продовження мандату Незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, вірогідно, буде прийнято на початку квітня

Питання щодо продовження мандату Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні повністю залежить від рішення Ради ООН з прав людини, заявив голова Комісії Ерік Мьосе (Erik Møse).

“Ми просто виконуємо своє завдання під час кожного мандату, а далі вже вирішують держави. Відповідь, чи буде продовження чи ні, ми отримаємо, можливо, на початку квітня, під кінець поточної сесії Ради з прав людини”, - сказав він під час пресконференції в середу в Женеві.

За словами голови, сьогодні багато делегацій підтримали діяльність комісії, спираючись на її неупередженість, незалежність.

“Тепер залишається побачити, що вирішать усі члени Ради з прав людини”, - додав Мьосе.

Відповідаючи на запитання щодо так званої “кризи ліквідності”, голова Комісії зауважив, що ця проблема “актуальна для всіх правозахисних органів, і багато хто постраждав від цього”.

“Якщо говорити про нашу ситуацію, то наш штат через брак фінансування, як і інші комісії, значно скорочений”, - пояснив він.

За словами Мьосе, зараз комісія намагається зосередитися на отриманні доказів та дозволити своїм розслідувачам їздити в Україну, але самі комісари не подорожують більше, тому що кошти на поїздки також скоротилися.

“В Україну більше не їздимо. Ми не витрачаємо гроші на поїздки комісарів, що є дуже корисними поїздками для трьох комісарів, щоб брати участь у розслідуваннях і зустрічатися з колегами чи джерелами інформації в Україні. Але ми свідомо вирішуємо надати пріоритет отриманню суті та доказів, а потім вдаємося до відеоконференцій з українською владою, коли в цьому є потреба”., - розповів він.

58-а сесія Ради з прав людини триває з 24 лютого до 4 квітня 2025 р.

Раніше в середу члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України представили свою нову доповідь, де зазначається, що за час повномасштабного вторгнення в Україну російська влада вчинила злочини проти людяності у вигляді насильницьких зникнень, які є широко поширеними та систематичними.

МЗС України вітає останню доповідь Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, що вкотре задокументувала додаткові грубі порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права та докази злочинів, які систематично скоює Росія в ході її збройної агресії проти України.

Теги: #оон #комісія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:35 19.03.2025
МЗС вітає доповідь комісії ООН з розслідування порушень в Україні і вважає, що зібрана доказова база має стати основою для справ у міжнародних судах

МЗС вітає доповідь комісії ООН з розслідування порушень в Україні і вважає, що зібрана доказова база має стати основою для справ у міжнародних судах

14:18 19.03.2025
Насильницькі зникнення в Україні, вчинені російською владою, є злочинами проти людяності – Незалежна комісія ООН

Насильницькі зникнення в Україні, вчинені російською владою, є злочинами проти людяності – Незалежна комісія ООН

06:37 19.03.2025
Німеччина висуне кандидатуру Бербок на посаду голови Генасамблеї ООН - ЗМІ

Німеччина висуне кандидатуру Бербок на посаду голови Генасамблеї ООН - ЗМІ

21:37 13.03.2025
Доступ української аграрної продукції на ринки ЄС обговорили на засіданні Українсько-польської міжурядової комісії

Доступ української аграрної продукції на ринки ЄС обговорили на засіданні Українсько-польської міжурядової комісії

18:54 31.01.2025
Завершено підготовку до створення комісії з розгляду заяв про виплати за завдані Росією збитки – Офіс президента

Завершено підготовку до створення комісії з розгляду заяв про виплати за завдані Росією збитки – Офіс президента

19:06 25.10.2024
Українсько-португальська економічна комісія збереться на засідання після 6-річної перерви

Українсько-португальська економічна комісія збереться на засідання після 6-річної перерви

16:18 18.10.2024
Повноваження комісії КМДА щодо вирішення проблемних питань "Київміськбуду" продовжено до кінця 2024 р.

Повноваження комісії КМДА щодо вирішення проблемних питань "Київміськбуду" продовжено до кінця 2024 р.

22:34 30.09.2024
РФ становить серйозну загрозу для своїх сусідів, США і демократичного світу

РФ становить серйозну загрозу для своїх сусідів, США і демократичного світу

17:12 19.09.2024
Оголошено склад відбіркової комісії першого в Україні Дня дебютного кіно

Оголошено склад відбіркової комісії першого в Україні Дня дебютного кіно

13:07 09.08.2024
Директор НАБУ: Службове розслідування щодо витоку інформації з Бюро встановило порушення, матеріали розгляне дисциплінарна комісія

Директор НАБУ: Службове розслідування щодо витоку інформації з Бюро встановило порушення, матеріали розгляне дисциплінарна комісія

ВАЖЛИВЕ

Невірно стверджувати, що мобілізовані з порушеннями процедури залишаться на фронті – суддя-спікер КАС ВС

Трамп задоволений годинною розмовою із Зеленським: Ми перебуваємо на правильному шляху

Зеленський проводить розмову з Трампом

175 українських захисників звільнено з російського полону, ще 22 повертаються додому поза обмінами - Зеленський

Угорщина викреслює людей із санкційного списку в Європі – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити атаки на російські енергетичні об'єкти – ЗМІ

Волц у середу проведе переговори з колегами в України та Росії

Київ компенсував містянам біля 90 млн грн за придбання незалежних джерел живлення – КМДА

Асоціація міжнародних перевізників поскаржилась, що поліція і ТЦК примусово знімають водіїв з міжнародних рейсів

Ізраїльські танки з'явилися в центральній частині сектора Газа - ЗМІ

Невірно стверджувати, що мобілізовані з порушеннями процедури залишаться на фронті – суддя-спікер КАС ВС

ЄС не виділятиме кошти з оборонного фонду в 150 млрд євро на замовлення компаніям США, Британії та Туреччини - ЗМІ

РФ вдарила по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини балістичною ракетою, поранено четверо залізничників

Трамп задоволений годинною розмовою із Зеленським: Ми перебуваємо на правильному шляху

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії оборонну й економічну підтримку

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА