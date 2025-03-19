Інтерфакс-Україна

Події

14:50 19.03.2025

Ексзаступника міністра агрополітики підозрюють у завданні державі майже 30 млн грн збитків - САП

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Ексзаступника міністра агрополітики підозрюють у завданні державі майже 30 млн грн збитків - САП

Антикорупційні органи повідомили ексзаступнику міністра аграрної політики та продовольства України та ексзаступнику керівника районної державної адміністрації про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, які завдали державі мільйонних збитків.

"У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики, який згодом обійняв посаду заступника Міністра, діючи спільно із заступником керівника РДА, незаконно забезпечив виплату державної допомоги підприємству в галузі рослинництва", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в середу.

Так, 27 млн грн було виділено як компенсацію за придбання садивного матеріалу. Проте насправді така продукція не закуповувалась, а була внеском до статутного капіталу підприємства від єдиного засновника.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування триває.

Теги: #сап #підозра

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