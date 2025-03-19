Інтерфакс-Україна

Події

14:18 19.03.2025

Насильницькі зникнення в Україні, вчинені російською владою, є злочинами проти людяності – Незалежна комісія ООН

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Насильницькі зникнення в Україні, вчинені російською владою, є злочинами проти людяності – Незалежна комісія ООН

У рамках повномасштабного вторгнення в Україну російська влада вчинила злочини проти людяності у вигляді насильницьких зникнень, які є широко поширеними та систематичними, зазначається у останній доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України.

Комісія зазначила, що російська влада затримала велику кількість мирних жителів на всіх захоплених нею територіях України. Жертвами зникнень стали представники місцевої влади, державні службовці, журналісти та інші особи, яких російська влада сприймала як загрозу своїм військовим цілям в Україні. Багато військовополонених також стали жертвами насильницьких зникнень.

В комісії підтвердили, що російська влада часто переміщувала постраждалих до місць позбавлення волі в окупованих Росією районах України або депортувала їх до РФ, і там вони знову стали жертвами додаткових серйозних порушень та злочинів, зокрема катувань та сексуального насильства. Згідно з даними доповіді, багато постраждалих зникли безвісти на місяці або роки, деякі з них загинули. Доля та місцеперебування полонених залишаються невідомими, залишаючи їхні сім'ї в болісному невіданні.

Як зазначили у Комісії, у відповідь на звернення сімей зниклих безвісти російська влада на різних рівнях надавала стандартні відповіді, які систематично не повідомляли про долю або місцеперебування зниклих. Відмова надати інформацію сім'ям постраждалих також свідчить про намір російської влади позбавити самих постраждалих правового захисту.

На основі зібраних доказів Комісія дійшла висновку, що акти насильницьких зникнень проти цивільних осіб здійснювалися відповідно до скоординованої державної політики й вони є злочинами проти людяності.

Раніше Комісія дійшла висновку, що російська влада вчинила злочини проти людяності у вигляді катувань. Нещодавні розслідування також підтвердили, що представники Федеральної служби безпеки, які перебували в місцях позбавлення волі, мали найвищі повноваження. Вони катували або наказували застосовувати катування на різних етапах утримання полонених, і зокрема під час допитів, коли застосовувалося одне з найжорстокіших видів поводження з полоненими.

Раніше Комісія описувала систематичне застосування сексуального насильства як форму катувань російською владою в місцях позбавлення волі, переважно проти чоловіків. Стосовно полонених жінок Комісія наразі задокументувала нові випадки зґвалтувань та сексуального насильства, що кваліфікуються як катування. Російська влада застосовувала сексуальне насильство та зґвалтування стосовно полонених жінок, а також утримувала їх в нелюдських умовах, що відображає гендерний характер та наслідки такого поводження з полоненими жінками.

Комісія зафіксувала зростання кількості інцидентів, пов'язаних із вбивствами або пораненням українських солдатів, які були захоплені в полон або намагалися здатися, з боку російських збройних сил. Ці дії кваліфікуються як воєнні злочини. Слідчім вдалося опитати бійців, які дезертирували з російських збройних сил. Деякі з них розповіли Комісії, що отримали наказ не брати полонених, а знищувати їх, що вказує на скоординовану політику.

У доповіді також описано кілька випадків порушень права в області прав людини, скоєних українською владою проти осіб, обвинувачених у колабораціонізмі з російською владою.

Після трьох років повномасштабного вторгнення багато постраждалих зазнали серйозних порушень та злочинів. Комісія підкреслює важливість судової та позасудової відповідальності у всіх її формах, які сприяють зміцненню мирних процесів.

Теги: #оон #злочини

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