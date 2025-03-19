Інтерфакс-Україна

Події

13:38 19.03.2025

Кошта і фон дер Ляєн про розмову Трампа з Путіним: Сподіваємося, що це – прогрес у напрямку до миру

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Кошта і фон дер Ляєн про розмову Трампа з Путіним: Сподіваємося, що це – прогрес у напрямку до миру
Фото: ANDBZ/ABACA

Президенти Європейської ради та Європейської комісії Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн сподіваються, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та правителем Росії Владіміром Путіним є прогресом у напрямку справедливого миру для України

Відповідний запис вони розмістили у середу на сторінці Кошти в соцмережі Х.

«Результатом цієї жахливої війни має стати всеосяжний, справедливий і міцний мир для України. Ми сподіваємося, що вчорашня телефонна розмова є прогресом у цьому напрямку. Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці України» - йдеться у дописі.

Теги: #кошта #ляєн

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