Кошта і фон дер Ляєн про розмову Трампа з Путіним: Сподіваємося, що це – прогрес у напрямку до миру

Фото: ANDBZ/ABACA

Президенти Європейської ради та Європейської комісії Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн сподіваються, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та правителем Росії Владіміром Путіним є прогресом у напрямку справедливого миру для України

Відповідний запис вони розмістили у середу на сторінці Кошти в соцмережі Х.

«Результатом цієї жахливої війни має стати всеосяжний, справедливий і міцний мир для України. Ми сподіваємося, що вчорашня телефонна розмова є прогресом у цьому напрямку. Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці України» - йдеться у дописі.