Інтерфакс-Україна

Події

13:08 19.03.2025

В Україні потепліє, опади не передбачаються

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В Україні потепліє, опади не передбачаються

В Україні в четвер, 20 березня, очікується погода без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер буде західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах 5-10° морозу; вдень 7-12° тепла.

У Києві у четвер також без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 10-12° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 20 березня найвища температура вдень була 22,4° в 1990р., найнижча вночі -19,0° в 1942р.

В п’ятницю 21 березня в Україні погода без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 10-15° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла.

В Києві в п’ятницю без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 12-14° тепла.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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