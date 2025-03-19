Інтерфакс-Україна

Події

12:38 19.03.2025

Україна не битиме по об'єктах РФ, якщо вона не битиме по наших, - Зеленський

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Україна не битиме по об'єктах РФ, якщо вона не битиме по наших, - Зеленський
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Якщо Росія не буде бити по українських об’єктах, то цього точно не буде робити Україна, а суб'єктом контролю за режимом припинення вогню мають бути Сполучені Штати Америки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, суб'єктом цього контролю має бути Сполучені Штати Америки. І якщо у нас буде така відповідна домовленість, буде список об'єктів. Список, у нас знов таки є. Список об'єктів, цивільних об'єктів, енергооб'єктів, інфраструктурних об'єктів. Цей список ми обов'язково підготуємо і дамо нашим партнерам. Якщо "русскі" не будуть бити по наших об'єктах, ми точно не будемо", - сказав Зеленський на пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.

Теги: #удари #інфраструктура #енергетика

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