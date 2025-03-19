На наступній зустрічі в Саудівській Аравії на технічному рівні будуть військові та енергетики – Зеленський

Фото: president.gov.ua

На наступній зустрічі команд в Саудівській Аравії, яка пройде на технічному рівні, будуть залучені військові та енергетики, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наступна зустріч в Саудівській Аравії, якщо ми будемо говорити про припинення вогню, наприклад, щодо інфраструктури, енергетики тощо, а також будемо обговорювати безпеку суднопластва, тобто це буде технічна команда, яка розбирається. З нашого боку точно будуть військові, будуть енергетики і будуть люди, які розбираються дуже глибоко в портовій інфраструктурі і в іншій цивільній інфраструктурі, тобто це технічний рівень", - сказав Зеленський на пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.

Президент наголосив, що це буде не "зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була", хоча він і не виключив продовження зустрічей в такому форматі.

"З нашого боку точно, якщо ми до цього йдемо, і дай Бог, щоб ми прийшли до того чи іншого кроку, з нашого боку буде така команда: вона готова, вона працює щоденно, тому що в нас немає питань з такою командою", - додав Зеленський.