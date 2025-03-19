Інтерфакс-Україна

Події

12:28 19.03.2025

Історичний досвід показує, що якщо показати слабкість Росії, вона цим скористається - президент Фінляндії

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Президент Фінляндської Республіки Александр Стубб підтримав позицію України щодо необхідності продовження військових поставок Києву.

“Я повністю згоден з президентом Зеленським. Я думаю, що історичний досвід показує, що якщо ви показуєте будь-яку форму слабкості Росії, вони цим скористаються. Саме тому я думаю, що деякі з ключових елементів, пов'язаних із самообороною України, мають стосуватися, наприклад, розвідки”, - сказав він на спільній з українським колегою Володимиром Зеленським пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська у середу, 19 березня 2025 року, перебувають у Фінляндії з офіційним візитом.

На сайті фінського президента зазначається, що офіційні переговори, що відбудуться в Президентському палаці, будуть зосереджені на підтримці Фінляндією України та кроках щодо припинення агресивної війни Росії. Крім президентів, в дискусіях візьмуть участь, зокрема, міністр фінансів Рійкка Пурра, міністр оборони Антті Хаккянен і міністр закордонних справ Еліна Валтонен. На завершення переговорів президенти проведуть спільну пресконференцію

У програмі президента Зеленського також зустрічі зі спікером парламенту Юссі Халла-Ахо та прем'єр-міністром Петтері Орпо.

У другій половині дня президент Стубб і президент Зеленський із дружинами зустрінуться зі студентами Гельсінського університету, а президенти візьмуть участь у дискусійній сесії.

Президент Стубб і президент Зеленський востаннє зустрічалися в Лондоні 2 березня.

Теги: #росія #війни #досвід #фінляндія

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