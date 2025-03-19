Інтерфакс-Україна

Події

12:26 19.03.2025

Україна не піде на визнання окупованих територій російськими - Зеленський

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Україна не піде на визнання окупованих територій російськими - Зеленський

Україна не піде на визнання окупованих територій російськими, заявив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується територій, напевно це буде одним з таких чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах. (…) Для нас червоною лінією є визнання українських, тимчасово окупованих територій, російськими. Ми на це не підемо", - заявив Зеленський на спільній з президентом Фінляндської Республіки Александром Стуббом пресконференції в середу у Гельсінкі.

За словами Зеленського, перший крок все одно - безумовний ceasefire, "навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи, як то тиша в небі, тиша на морі, але все одно дійде до тиші на всьому фронту. (…) І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких я впевнений, будуть підійматися територіальні питання".

Теги: #окуповані_території #зеленський

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