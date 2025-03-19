Інтерфакс-Україна

Події

09:33 19.03.2025

Окупанти 36 разів обстріляли Сумщину вночі та зранку: загинула людина, троє поранено

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Окупанти 36 разів обстріляли Сумщину вночі та зранку: загинула людина, троє поранено
Фото: Сумська ОВА

Вночі та зранку росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, одна людина загинула, ще 3 поранено, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

"Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська громади", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

По Краснопільській громаді здійснено авіаційні удари КАБ (17 вибухів), артилерійський обстріл (1 вибух), удари дронами-камікадзе (2 вибухи), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), атака БпЛА (6 вибухів).

"Внаслідок обстрілів сталося руйнування багатоквартирного двоповерхового житлового будинку. Загинула 1 людина та травмовано 3 людини. Також відбулася атака БпЛА (6 вибухів), пошкоджено заклад охорони здоров’я, службовий автомобіль ДСНС", - повідомляє ОВА.

В Сумській громаді відбулося падіння ворожого БпЛА на дах закладу охорони здоров’я. Пошкоджено будівлю закладу, легковий автомобіль. По Юнаківській громаді росіяни вдарили з САУ (35 вибухів). По Хотінській громаді завдано удар FPV-дроном (1 вибух). У Миропільській громаді зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух). В Білопільській громаді з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухових пристроїв (3 вибухи).

Теги: #сумська_область #обстріли

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