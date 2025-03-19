Упродовж доби зафіксовано 140 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

“За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ, залучив для ураження майже 2200 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5300 артилерійських обстрілів, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню.”, - повідомляє Генштаб