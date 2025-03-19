Інтерфакс-Україна

Події

06:15 19.03.2025

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

1 хв читати

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 середи, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря – 2 судна, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря 5 суден, з них  3 судна продовжило рух з протоки Босфор. 

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12189

Теги: #флот #війна #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:50 19.03.2025
США намагатимуться покращити стосунки і з РФ, і з Китаєм - Трамп

США намагатимуться покращити стосунки і з РФ, і з Китаєм - Трамп

02:29 19.03.2025
Путін не вимагав припинення допомоги Україні - Трамп

Путін не вимагав припинення допомоги Україні - Трамп

00:53 19.03.2025
Вистава й виставка про злочинне викрадення РФ українських дітей відбулися в Києві в рамках Bring Kids Back UA

Вистава й виставка про злочинне викрадення РФ українських дітей відбулися в Києві в рамках Bring Kids Back UA

00:36 19.03.2025
Зеленський заявив про продовження Путіним атак на українську інфраструктуру після його домовленості з Трампом припинити їх

Зеленський заявив про продовження Путіним атак на українську інфраструктуру після його домовленості з Трампом припинити їх

22:46 18.03.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 129 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 129 військовослужбовців - Генштаб

22:41 18.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 120 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 120 ворожих атак - Генштаб

22:15 18.03.2025
США з РФ можуть обговорювати будь-які питання, але Україна не має бути в меню для Путіна - Зеленський

США з РФ можуть обговорювати будь-які питання, але Україна не має бути в меню для Путіна - Зеленський

19:48 18.03.2025
У Генштабі спростували інформацію про просування окупантів вглиб Сумської області

У Генштабі спростували інформацію про просування окупантів вглиб Сумської області

11:25 17.03.2025
Оцінка збитків ГК "Епіцентр" внаслідок військової агресії перевищує $1 млрд

Оцінка збитків ГК "Епіцентр" внаслідок військової агресії перевищує $1 млрд

10:54 17.03.2025
Втрати Національного архівного фонду від початку повномасштабного вторгнення менше 2% - голова Укрдержархіву

Втрати Національного архівного фонду від початку повномасштабного вторгнення менше 2% - голова Укрдержархіву

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: ЗАЕС без нас не працюватиме, МАГАТЕ ніколи нас не підводило

Чорноморський коридор працюватиме незалежно від того, хоче цього Росія чи ні – Зеленський

Зеленський знав про запланований обмін полоненими з РФ 175 на 175

Путін висуває зустрічні вимоги до Трампа, щоб максимально послабити Україну – Зеленський

Одна людина загинула і четверо постраждалих внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - Синєгубов

ОСТАННЄ

Радіо "Вільна Європа"/Радіо "Свобода" подали до суду через припинення гранту

19 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Німеччина висуне кандидатуру Бербок на посаду голови Генасамблеї ООН - ЗМІ

Боксер Олександр Усик захистив докторську дисертацію в галузі права

Ворожий дрон поцілив у дах ще однієї лікарні у Сумській області – ОВА

Частка американців, які вважають недостатньою допомогу Україні, зросла до нового максимуму – опитування Gallup

Один постраждалий цивільний і руйнування внаслідок атак російських БпЛА у Київській області - ОВА

Вік громадян, які зможуть стати на військовий облік, перебуваючи за кордоном, розширять до 60 років - Верещук

Борис Джонсон піддав критиці переговори Трампа з Путіним, Петер Сійярто - привітав

Радник Зеленського вказав переговорнику Путіна на відмову РФ від припинення вогню

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА