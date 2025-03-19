Інтерфакс-Україна

Події

00:12 19.03.2025

Нардепи відзначають очікуваність результатів перемовин Трампа з Путіним, неприйнятність вимог РФ і важливість зусиль США

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Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев після розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним відзначає, що дипломатичні ініціативи Трампа дають обережну надію на мир в Україні.

"Зобов'язання не бити по українській енергетиці та інфраструктурі, готовність говорити про зняття військових ризиків для вільного судноплавства в Чорному морі - це, безумовно, вигідні для нас рішення. Дотримання цих зобов'язань та сумлінне ставлення до переговорів про торгівлю Чорним морем стане тестом на договороздатність росіян", - написав Гетьманцев в Х у вівторок ввечері.

За його словами, зусилля, які зараз докладає президент США, "дуже важливі і ми маємо бути вдячні за його прагнення". "Сподіваємось на практичні результати і продовження дипломатичних кроків американських і європейських партнерів. Зокрема, для повернення додому українських полонених, українських дітей, які були незаконно вивезені", - сказав парламентар.

Він також заявив, що "після більш ніж трьох років війни шлях до миру не буде легким" і висловив упевненість, що Верховна Рада підтримає мету завершити війну вже в цьому році, додавши, що "депутати готові до конструктивної роботи", а сама Верховна Рада "точно не була і не буде перепоною до миру".

Народний депутат від "Євросолідарністі" Софія Федина відзначила, що за наслідками перемовин Кремль та Білий дім опублікували окремі заяви, які суттєво відрізняються в деталях і пріоритетах. "Єдина конкретика – це обмін полонених, але США про це не вказали в заяві", - написала вона у Facebook.

За словами депутатки, США подають результати розмови як загальне прагнення до миру без конкретних умов, а РФ "висуває вимоги, які фактично зводяться до капітуляції України", а також "вкотре намагається нав'язати свій порядок денний". Натомість адміністрація Трампа "демонструє готовність до компромісів із Кремлем", додала Федина.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк назвав результати розмови Путіна і Трампа очікуваними.

"Поки єдине, що можу сказати: це було дуже очікувано. Диво не трапилось", - написав він у Telegram.

Народний депутат від "Батьківщини", голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець відзначив, що РФ висунула вимоги зупинити військову допомогу та надання розвідданих Україні, і при цьому після перемовин "вже запустила по мирних містах України десятки ударних дронів".

"Попереду телефонна розмова президента США з президентом України", - додав Волинець.

Джерела:

https://t.me/getmantsevdanil/8992

https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/pfbid0ujTWD31UfVBZBL6Eanr6n4kycg6tvLpLfNg7yG877bpiW5rs2z8MPsxVujJdbgbl

https://t.me/yzheleznyak/11995

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/pfbid0F1j4SaEe19QZUhJosQ6vJUtjZs7amR9joGKGeB4k2RS5xjbDgTuhDm9GcqfqYD6Rl

Теги: #рф #депутати #сша

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