Інтерфакс-Україна

Події

22:41 18.03.2025

З початку доби Сили оборони відбили 120 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 120 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

“Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням трьох ракет та 43 авіаційних ударів, застосувавши 54 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 755 дронів-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Торецькому (21 боєзіткнення) та Покровському напрямку де було зупинено 25 спроб ворога прорвати нашу оборону, натомість 4 бої ще тривають.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22121

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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