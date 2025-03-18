З початку доби Сили оборони відбили 120 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 120 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

“Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням трьох ракет та 43 авіаційних ударів, застосувавши 54 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 755 дронів-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Торецькому (21 боєзіткнення) та Покровському напрямку де було зупинено 25 спроб ворога прорвати нашу оборону, натомість 4 бої ще тривають.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22121