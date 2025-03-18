Інтерфакс-Україна

Події

22:20 18.03.2025

Українські військові залишаються у Курській області РФ і будуть там доти, поки ця операція нам потрібна – Зеленський

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Українські військові залишаються у Курській області РФ і будуть там доти, поки ця операція нам потрібна – Зеленський

Українські військові залишаться на території Курської області і продовжать виконання своїх завдань там, незважаючи на те, що своє максимальне завдання курська операція виконала, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Україна виконує своє завдання в курському регіоні. Українські військові там знаходяться і будуть знаходитись до тих пір, поки ця операція нам потрібна… Як я казав, на мою думку, максимальні речі курська операція виконала, але після того, як Путін розказує, що наші хлопці в оточенні, наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони не в оточенні і що не Путін керує, коли хлопцям куди відходити", - сказав Зеленський під час відеоспілкування зі журналістами у вівторок.

За його словами, допоки ворог залишається на території України, "ми можемо робити все, щоб унеможливити кроки Путіна захопити наші ще додаткові території, а він цього прагне і хоче".

"Ми побачили нове скупчення військ напроти нашої Сумської області, в Курській області. Ми бачимо, що вони хочуть зробити, вони хочуть робити удари по Сумській області, по Харківській області, по Запорізькій області. Ось що ми бачимо. Так легко ми це не дамо робити", - сказав президент України.

Зеленський додав, що "всім потрібно тиснути, щоб був сталий мир".

Теги: #курська_область #президент

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